Invité par le roi Charles III, le Président de la République Macky SALL participera aux cérémonies prévues à Londres pour son couronnement, les 05 et 06 mai 2023. Cela témoigne de l’excellence des relations d’amitié cordiale et de coopération conviviale entre le Sénégal et le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

En marges des cérémonies, l’agenda de Monsieur le Président de la République sera rythmé par des audiences avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Sénégal