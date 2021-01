Le communiqué du ministre, porte parole de la présidence de la République de ce mardi avait précisé que le « Président de la République a promulgué, ce 19 janvier 2021, la loi n° 2021- 18 modifiant la loi n° 69 – 29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège ». Et qu’à cet effet, « Le Chef de l’Etat a décidé de maintenir le couvre-feu, de 21 h à 5 h du matin, sur l’étendue des régions de Dakar et Thiès. »