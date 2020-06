Covid-19 : And Gueusseum alerte sur le début de l’hivernage et pose le problème de l’âge de la retraite

Pandémie et déconfinement syndical ?

La Covid-19 gagne le terrain !!!!

Chaque jour de manière exponentielle le nombre de cas augmente avec une moyenne journalière d’environ 100 cas. Depuis l’assouplissement des mesures prononcé par le Chef de l’Etat le 11 mai 2020, le relâchement des populations a fait exploser les décès qui sont passés de 19 à 89 et le nombre de cas positifs au Covid-19 de 1 886 à 6 034 (cf. communiqué n°114 du Ministère de la Santé et de l’Action sociale de ce 23 Juin 2020). Cela ne surprend guère AND GUEUSSEUM qui avait averti du danger que constitue l’éclatement viral du Covid-19 aux conséquences fatales et incommensurables (cf. déclaration de AND GUEUESSEUM du 17 avril 2020).

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) AND GUEUSSEUM constate, pour le déplorer, (i) les retards dans la régulation des cas positifs surtout graves pour leur admission dans les centres de traitement et hôtels ; (ii) l’insuffisance du suivi médical des cas asymptomatiques internés dans les hôtels que (iii) le manque de formation du personnel socio sanitaire dans le traitement en milieu communautaire des cas positifs non régulés.

Pendant ce temps, les populations ont fini de banaliser les mesures barrières défiant l’autorité par endroits et allant même jusqu’à agresser verbalement le personnel socio sanitaire, qui laissé à lui-même, paye le lourd tribut vu le nombre d’agents infectés par la Covid-19 qui ne cesse de grimper surtout dans les régions de Dakar et Diourbel.

AND GUEUSSEUM interpelle le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) sur le début de l’hivernage qui, synonyme d’augmentation des maladies fébriles, n’est pas pour faciliter la tâche, le paludisme, la grippe saisonnière, la tuberculose entre autres ont la fièvre comme dénominateur commun avec la Covid-19.

Cet état de fait accentue la baisse de la fréquentation des structures sanitaires par la psychose d’être dépisté positif à la Covid-19, source de stigmatisation. Cette situation pourrait exposer notre pays à des lendemains apocalyptiques avec une résurgence probable des maladies cibles du PEV (rougeole, fièvre jaune, poliomyélite, méningite, la tuberculose, …) du fait de la faible utilisation des services de vaccination depuis l’apparition de la pandémie.

Face au risque d’endémicité de la Covid-19, surtout en cette période hivernale, la seule alternative à défaut du dépistage de masse reste la décentralisation du test de dépistage par la mise à niveau des laboratoires régionaux et la mise en place d’unités mobiles basées au niveau district.

Constatant le défaut de mise à niveau des prestataires et l’inexistence de politiques, normes et protocoles de prise en charge des cas positifs au niveau communautaire, face à l’ampleur de la pandémie et à la limite des capacités litières; AND GUEUSSEUM préconise la révision des ordinogrammes de prise en charge des maladies en vue d’intégrer la Covid-19.

AND GUEUSSEUM salue la décision du Ministre de la Santé et de l’Action sociale d’étendre la prime Covid-19 aux agents de santé exerçant dans les collectivités territoriales du Sénégal et rappelle au MSAS l’urgence de l’extension de cette mesure aux agents de santé les communautaires, toutes catégories confondues, car ils sont aussi méritants que les autres. Dans la même veine les contractuels du fonds GAVI, les médecins et infirmiers des centres de traitement (CTE) tardent à percevoir leurs pécules ou motivations.

La baisse de la fréquentation des structures sanitaires entrainant une chute drastique des ressources corrélée à une baisse du pouvoir d’achat des agents de santé communautaires (ASC) consécutive à une mauvaise répartition des recettes générées par les postes et centres de santé impose la révision de la clé de répartition des recettes et le remboursement des créances dues aux structures sanitaires par l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU).

Par ailleurs l’ASAS, même n’étant pas associée aux instances de lutte contre la Covid-19, avait solennellement sursis à toute velléité de lutte en enterrant effectivement sa hache de guerre créant ainsi les conditions favorables à une indispensable paix sociale.

Malgré tout, le gouvernement après avoir octroyé de manière discriminatoire ’’l’indemnité de représentation médicale’’ de 200 000 frs en pleine crise sociale en 2018 (16 plans d’actions de AND GUEUSSEUM) à une catégorie socio professionnelle, récidive cette année en pleine crise sanitaire en octroyant à cette même catégorie l’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans avec des arguments à la limite de la provocation au moment où sous d’autres cieux de l’ensemble des travailleurs de la santé sont congratulés, adulés et gâtés.

AND GUEUSSEUM, tirant les conséquences de tout ce qui précède, est arrivée à la conclusion selon laquelle il n’y a d’autre alternative que le déconfinement syndical dont le Gouvernement est le seul responsable.

A cet effet l’ASAS réitère le problème de la retraite à 65 ans sous l’angle de la reconstitution du bassin rétréci de cotisants au Fonds National de Retraite (FNR) à cause d’un défaut de recrutement permanent dans la Fonction publique des sortants des écoles de formation sanitaire qui malheureusement sont engagés par l’Etat après une dizaine d’années de contractualisation pour les plus chanceux. S’agissant des contractuels du MSAS à la suite de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) dont les années de contractualisation ne sont pas prises en compte dans leur plan de carrière s’ils sont recrutés vivront la même précarité pour insuffisance de cotisations sociales une fois à la retraite. Ce qui justifie l’impérieuse nécessité de la migration des personnels cotisant à l’IPRES vers le FNR pour la démocratisation et l’humanisation de la retraite.

L’ASAS And Gueusseum dans sa lutte permanente pour la gestion démocratique du personnel pour l’équité, la justice et la paix sociale invite Monsieur le Président de la République à intégrer les autres travailleurs de la santé et de l’action sociale dans le décret portant allongement de l’âge de la retraite à 65 ans, le relèvement de l’indemnité de risque de 50 000 frs à 100 000 frs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite.

Aussi, l’ASAS And Gueusseum invite les autres travailleurs de la fonction publique à une union sacrée pour exiger du Gouvernement l’application des recommandations sur le système indemnitaire et l’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans.

En outre avec l’évolution de la pandémie et la prolifération des cas communautaires l’ASAS And Gueusseum exige plus de protection et plus d’équipements de détection et de prise en charge des cas Covid- 19.

Enfin AND GUEUSSEUM rappelle aux populations le respect strict des mesures barrières édictées par le MSAS et les appelle à plus de civisme envers les ambulances, les sapeurs-pompiers, les agents d’hygiène, les volontaires de la croix rouge le personnel sanitaire et les forces de l’ordre, la presse entre autres acteurs.

Fait à Dakar le 23 Juin 2020