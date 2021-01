Covid-19 : L’actrice Halima Gadji testée positive !

La mauvaise nouvelle est tombée sur son compte Instagram. Halima Gadji, plus connue sous le nom de Marième Dial, dans la série maitresse d’un homme marié a été testée positive à la Covid-19.

C’est elle-même qui a fait l’annonce sur sa page Instagram. « Hello tout le monde, j’ai chopé le Covid-19 et jusqu’à présent, je suis encore malade. Cette maladie est vraiment sérieuse, je me sentais tellement mal que j’avais du mal à respirer et à me déplacer » lâche-elle sur le réseau social.

Avant de sensibilise les Sénégalais : « Faites très attention svp. Ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai pu réellement me sentir bien loin de ma famille. Je pensais vraiment mourir. Faites-vous dépister pour plus d’assurance », conseille l’actrice.