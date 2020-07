Covid-19 : Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire prend la défense de Mansour Faye

Par solidarité citoyenne et par devoir républicain, le Chef de l’État avait choisi de distribuer des denrées alimentaires à certaines catégories sociales représentatives des vulnérabilités ainsi qu’à des vecteurs sociaux en vue d’atténuer les difficultés inhérentes à la pandémie de covid-19. Les opérations inédites par leur ampleur et leur consistance, conduites dans la plus grande transparence par le Ministère du Développement Communautaire et de l’Equité Sociale et Territoriale dans une démarche participative, avait mobilisé les Forces de Défense et de Sécurité, les Autorités Administratives Déconcentrées, les Elus locaux, les Associations Communautaires de Base, les Délégués de quartiers jusqu’aux Badienu Gox. Elles connurent un succès considérable que tentent vainement de salir des embusqués nihilistes à volonté, dans une publication parue dans un quotidien le Lundi 27/07/2020.

Lorsqu’on fonde son raisonnement sur des bases fausses, on arrive aux conclusions que l’on veut. Ces élucubrations de politiciens en mal d’affirmation s’avèrent insignifiantes aux regards des satisfactions publiquement exprimées par les bénéficiaires qui ne tarissent pas d’éloges et de prières à l’endroit du Chef de l’État. La vérité scientifique a pour fondement l’objectivité dont elle se nourrit pour être convaincante et recueillir l’accord des esprits.

En effet, comme ça était dit lors du déjeuner de presse organisé par le ministère pour faire à date le bilan sommaire, le budget prévisionnel de l’opération d’aide alimentaire était de 69 milliards de francs CFA. Suite à l’avis de commande ouverte le montant des attributions pour l’acquisition, en gros, des denrées était de 54 532 712 000 FCFA pour un million de ménages. Ce montant divisé par le million de ménages nous donne 54 532,712 FCFA le coût du kit sans transport, sans manutention, sans frais de ciblage. Etc…

Les économies réalisées dans cette phase ont encouragé le Chef de l’Etat à décider d’élargir l’aide alimentaire à 100 milles ménages supplémentaires.

La même règle appliquée aux 100 000 ménages supplémentaires donne un coût global de 5 453 271 200 FCFA, ainsi le coût global des denrées pour les 1 100 000 ménages serait de 59 985 983 200 FCFA.

Le montant global à payer pour le transport ne dépassera pas 2 milliards de FCFA. Il a été aussi clairement dit lors de cette rencontre avec les journalistes, qu’à ce jour le montant global de toutes les dépenses effectuées dans le cadre de l’aide alimentaire s’élève à 60.709.694.520 FCFA dont :

Acquisition des denrées : 57.289.289.292 FCFA