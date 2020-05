Covid-19 : Le Ministre Mansour Faye à Wack Ngouna pour la distribution de l’aide alimentaire

Après les régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda et Kaffrine hier, le Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Monsieur Mansour Faye, a assisté, à Wack Ngouna dans la région de Kaolack, à la cérémonie de lancement de la distribution des kits alimentaires destinés aux ménages vulnérables et impactés par le COVID-19. Lors de cette cérémonie, il a remercié le travail républicain de l’administration territoriale qui a encadré tout le processus de l’opération depuis la mise en place des comités de ciblage jusqu’à la distribution qui a pratiquement commencé sur l’ensemble du territoire national. Par la même occasion il a souligné qu’aucun membre des comités n’a été rémunéré, tout s’étant fait dans le bénévolat.

Il poursuit ces propos pour préciser que « lors de ces tournées, aucune réclamation ne nous est parvenue et le processus a été transparent’’.

Revenant sur les composantes du kit alimentaire par ménage bénéficiaire, il a rappelé que plus d’un million de ménages recevront chacun 100 kilogrammes de riz, 10 litres d’huile, 10 kilogrammes de sucre, la même quantité de pâte alimentaire et un paquet de 18 morceaux de savon, une opération inédite au Sénégal et même dans toute l’Afrique.