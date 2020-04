Covid-19: Le Patriote Malick Wade Gueye remercie le personnel de santé

Je vous remercie personnel de santé.

« Je suis patriote, je ne suis pas nationaliste.

– Quelle est la différence ?

– Le patriotisme, c’est l’amour des siens. Le nationalisme, c’est la haine des autres ».

Cette pandémie du Covid 19 nous a éclairés sur les patriotes et les nationalistes.

Personnel de santé, vous êtes des patriotes et pas comme les nationalistes qui, après chaque délit ou difficulté, aillent se réfugier auprès de leurs ethnies. Vous êtes en action au péril de vos vies pour sauver des vies avec courage afin de maintenir ce flambeau du commun vouloir de vie commune. En ce soixantième anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, coïncidant avec une crise sanitaire mondiale sans précédent, nous vous exprimons toute notre gratitude. Vous vous êtes levés pour porter les blouses et allez au front, parce que vous avez compris qu’une Nation est plus qu’un esprit ; elle est une âme commune qui soutient la vie de chacune et chacun de nous. Vous êtes en train d’écrire un chef d’œuvre de notre histoire et chaque chef-d’œuvre indiscutable se fait valeur-patrie. A l’appel des troupes par son Excellence le président Macky SALL, c’est vous qui avez répondu au prix de vos vies, vous qui accueillez les cas contaminés, vous qui soignez les malades du Covid-19 avec tous les risques et malgré les faibles moyens dont vous disposez. Le don de soi pour la patrie n’est pas chez vous un simple slogan comme se le réclament ceux qui ont refusé de donner au président de la république les pleins pouvoir pour mieux faire face à cet ennemi commun et si dangereux qui est entrain de terrasser la première puissance mondiale les USA et certains pays occidentaux qui disposent de plateaux techniques au plan médical, les plus pointus. Oui, ils ont justes refusé de voter la loi d’habilitation pour permettre au chef de l’Etat d’agir par ordonnance face à l’ennemi commun.

S’il fallait dire avec précision ce que chacun a fait dans ce pays que nous chérissons tant pour être heureux, il y en aurait des gens qui diront : on y sait vivre aisément et parler à longueur de journée dans les médias et non dans le sens de dire ce qui est bon pour l’avancement du pays mais comment faire pour ralentir la marche vers le progrès par haine et rancune extrêmes.

A tout le personnel de santé qui a donné cette leçon de solidarité agissante au prix de vos vies, nous vous remercions du fond du cœur. Votre sacrifice qui va au delà de lui-même, et qu’on ne tient pas pour perdu au jour de la mort a permis à tous les sénégalais réfléchis de savoir distinguer les nationalistes et les vrais patriotes.

J’ai dit.

Malick Wade GUEYE DSE/APR /Espagne.