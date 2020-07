Covid-19 : Les Agents du Tribunal du travail Guéris !

« La reconnaissance est la mémoire du cœur », disait le poète Hans Christian ANDERSEN.

C’est dans cet élan tout cordial que je prends la plume, pour exprimer ma reconnaissance et celle du personnel du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar au corps médical de notre pays. Il y a quelques semaines, des membres de cette juridiction ont été testés positifs à la Covid 19. Durant ces moments difficiles, l’ensemble du personnel a été accompagné par les services sanitaires compétents, sous la supervision des autorités de tutelle. Les membres de la juridiction, atteints par la maladie, ont été pris en charge de manière très satisfaisante, jusqu’à leur complet rétablissement. C’est l’occasion de remercier le Docteur Attoumane FAYE, responsable du centre de traitement des épidémies de l’Hôpital ARISTIDE LE DANTEC et le Docteur Maguette FALL, responsable du centre de traitement des épidémies de Diamniadio.

Avec leurs équipes, ils ont pris en charge, avec brio, la situation sanitaire qui s’est soudainement imposée à nous, le 12 juin 2020.

Par leur professionnalisme et leur sérénité, ils nous ont rassurés. Par leur délicatesse, ils nous ont soulagés. Par leur sens de la discrétion, ils nous ont réconfortés. Qu’ils reçoivent, par la présente, l’expression la plus aboutie de notre gratitude pour tout ce qu’ils ont fait pour notre institution.

Je tiens également à saluer le courage et l’engagement de tous ces braves femmes et hommes du personnel de la santé qui, depuis les premières heures, sont en première ligne dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. Puisse l’Eternel vous rendre en multiples bénédictions tous ces sacrifices consentis pour le bien de la Nation Sénégalaise. Soyez assurés de nos prières les plus ferventes et de notre entier soutien. Enfin, je m’incline pieusement devant la mémoire de tous ces êtres chers, que cette maladie a arrachés à notre affection, et prie pour le repos de leurs âmes. Que Dieu le miséricordieux les couvre de sa grâce !

Avec toute notre reconnaissance.