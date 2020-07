Atelier de Renforcement : La directrice de l’ANA à Richard Toll…

Dans le cadre de l’accélération du de développement de l’Aquaculture et pour le développement de la pisciculture qui est une alternative à la rareté du poisson, l’Agence Nationale de l’Aquaculture a organisé une formation de renforcement de capacité sur la production et le suivi des alevins mâles de Tilapia. Cet atelier est présidé par la Directrice générale de l’Agence Nationale de l’Aquaculture, DR Téning Sene.

La formation permettra de mieux asseoir les méthodes de production d’alevins de tilapias afin d’assurer un approvisionnement des producteurs en alevins mâles et de contribuer à une meilleure rentabilité économique .

Ainsi, différentes étapes de la production d’alevins (sélection des géniteurs, stockage, récolte des œufs et incubation) seront mis en exergue lors de la formation, c’est à dire les étapes de la préparation de l’aliment et son utilisation ; la gestion de la qualité des eaux et des maladies ; la gestion quotidienne d’une écloserie à l’élaboration d’un plan de production et ; l’enregistrement et exploitation des données de production pour déterminer le coût de production.

Voici l’intégralité du discours de Dr Tenning Sène :

Monsieur le Préfet du département de Dagana;

Monsieur le représentant du maire de Richard-Toll ;

Monsieur le Chef de service départemental des pêches et de la surveillance de Dagana ;

Monsieur le président de l’association des pisciculteurs du département de Dagana ;

Mesdames et Messieurs les producteurs ;

Monsieur le Chef d’antenne Nord ;

Chers collègues ;

Chers Invités ;

C’est avec un réel plaisir que je prends la parole à l’occasion de l’ouverture de cet important atelier de Renforcement de capacité sur les techniques de production et de suivi d’alevins mâles de Tilapia du Nil.

Le choix porté sur la ville de Richard-Toll, au cœur du WALO, pour l’organisation de cet atelier n’est pas fortuit. En effet, Richard-Toll abrite la première station piscicole du Sénégal, accueille une écloserie et une seconde station de production. C’est ce qui explique le fait que la majorité des alevins d’eau douce sont issues de cette zone.

En plus, aujourd’hui, sur les 305 sites de production répertoriés au niveau national, la zone nord enregistre 119 sites. Cependant, il est important de noter que parmi ce lot de sites de production, 51 ne sont pas exploités à cause d’un manque d’intrants (Alevins et Aliment).

Le Tilapia est l’espèce majoritairement élevée au Sénégal et l’élevage mixte est adopté faute de disponibilité d’alevins mâles.

Mesdames, Messieurs, Chers invités et participants

Il est vrai qu’un des rôles des écloseries et stations est de produire des alevins et ravitailler les fermes de grossissement mais on remarque que les alevins produits sont mixtes c’est à dire des mâles et des femelles. Or, Chez le tilapia, il est reconnu que l’élevage monosexe des mâles est la plus rentable que les élevages mixtes (mâles et femelles). En effet, les mâles ont un taux de croissance 1,57 fois plus élevé que celui des femelles d’où l’intérêt de produire que des alevins de tilapia mâle.

Pour la production d’alevins mâles, plusieurs techniques existent :

Utilisation de géniteurs avec un génotype YY ;

Inversion sexuelle des larves, 2 jours après leur éclosion ;

Croisements avec d’autres espèces ( Mossambicus ) ;

Méthode des températures ;

Tri manuel des alevins ;

Etc

L’importance de toutes ces méthodes est d’obtenir une population a majorité ou presque des mâles. L’adoption de ces méthodes d’inversion sexuelle nécessite un renforcement de capacité des techniciens pour mieux maitriser la production d’alevins mâles de tilapia destinés aux fermes de grossissement.

Mesdames, Messieurs, Chers invités et participants

Ainsi, pour mieux asseoir les techniques de production d’alevins mâles, afin d’assurer un approvisionnement des producteurs en alevins de qualité, l’ANA organise ce présent Atelier de renforcement de capacité sur la production et le suivi des alevins mâles de Tilapia du Nil à Richard-Toll du 19 au 28 juillet 2020 au profit des techniciens de l’ANA.

Il concerne particulièrement les techniciens de l’ANA qui sont dans la production du Tilapia du Nil à savoir Kolda, Tambacounda, Fatick, Matam et Richard-Toll.

Au terme de cet atelier, l’ANA s’engage à produire des alevins mâles de Tilapias pour mieux accompagner les producteurs dans l’amélioration de la rentabilisation de leur exploitation d’une part et inciter le secteur privé à investir davantage dans le secteur d’autre part.

Mesdames, Messieurs, Chers invités et participants

Nous savons tous que le secteur de la pêche joue un rôle socio-économique important au Sénégal car contribue pour près de 3,2% à la formation du Produit Intérieur Brut, crée des milliers d’emplois, contribue à l’équilibre de la balance des paiements et à la satisfaction des besoins en protéines animales des populations.

Toutefois, la contribution des pêches à la durabilité environnementale, économique et sociale est menacée par une pression de pêche élevée, des pratiques non durables et des pertes post-capture.

Face à cette situation, la promotion de chaines de valeurs durables et le développement de l’aquaculture, qui est le sous-secteur alimentaire qui affiche le taux de croissance annuel le plus élevé à l’échelle mondiale avec 5,8 % d’après la FAO sont des alternatives viables pour combler le déficit d’approvisionnement en produits halieutiques, créer des revenus et des emplois durables, lutter contre la pauvreté en milieu rural et améliorer les moyens d’existence des populations vulnérables.

Mesdames, Messieurs, Chers invités et participants

L’aquaculture, comme vous le savez, est un sous-secteur pouvant contribuer à la couverture des besoins en produits halieutiques et à la préservation des ressources naturelles. Elle est très stratégique pour nous sénégalais, grands consommateurs de « Thiebou Djeun » et autres plats nationaux basés sur les fruits de mer et le poisson ; donc, au Sénégal, l’aquaculture a un grand potentiel dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés.

C’est ainsi que l’aquaculture est considérée par le Gouvernement du Sénégal, à juste raison, comme un secteur moteur de croissance et d’inclusion sociale.

En effet, l’État du Sénégal a manifesté une forte volonté politique à développer l’aquaculture par son inscription comme un des secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE) et le positionnement du Projet de Développement Accéléré de l’Aquaculture parmi les 27 projets Phares du PSE. Cette vision politique de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République est opérationnalisée à travers la Lettre de Politique Sectorielle de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (LPSDPA 2016-2023) et le Plan Stratégique de Développement de l’Aquaculture (PSDA 2018-2022).

A terme, l’aquaculture doit contribuer à hauteur 10% du volume des pêches de capture, soit 50 000 tonnes en 2023, toutes espèces confondues.

L’Agence Nationale de l’Aquaculture, structure en charge de la politique nationale de développement de l’aquaculture, est entrain de consentir des efforts considérables pour l’atteinte de ces objectifs visés dans le PSE.

Parmi ces efforts, on peut citer le renforcement des infrastructures de production publiques, l’encadrement rapproché des producteurs communautaires et privées, le développement de la coopération internationale, la mise en place d’un environnement incitatif aux affaires, le renforcement des capacités des acteurs et la mise en synergie avec la recherche-développement.

Mesdames, Messieurs, Chers participants

Cet atelier rentre dans le cadre de l’amélioration de la qualité des alevins produits et mis à la disposition des producteurs.

Les participants devront, à l’issue de cette formation, maitriser et appliquer les techniques de production d’alevins mâles du Tilapia du Nil.

Au cours de cet atelier de formation de 10 jours, les capacités des techniciens seront renforcées et les modules porteront sur différents aspects allant du choix des géniteurs, la production d’alevins mâles et le suivi de leur élevage. Les modules seront à la fois théoriques et pratiques

Mesdames, Messieurs, chers bénéficiaires,

Je vais m’en tenir à ces mots, pour ne pas aller plus loin dans la définition des contours de la formation qui sera assurée par un consultant de renommée, que je félicite déjà.

Je salue l’engagement des techniciens de l’ANA et les producteurs qui malgré les contraintes du secteur ne ménagent aucun effort pour l’émergence du secteur de l’aquaculture au Sénégal.

Sur ce, je remercie tout le monde et déclare ouvert l’atelier de Renforcement de capacité sur les techniques de production et de suivi d’alevins mâles de Tilapia du Nil.