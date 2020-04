Covid-19 : les Musulmans de France interdisent la toilette mortuaire

Pour le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Mohammed Moussaoui, un musulman mort du coronavirus est un martyr. Comme pour les soldats tombés au combat, pendant la guerre sainte, il doit être enterré sans toilette rituelle, afin d’empêcher la propagation du virus, qui peut être contracté au contact de son corps. La référence au martyre est gênante.

Le discours du président du CFCM a été contredit par Al-Azhar, le « Vatican des musulmans du monde arabe », dont les jurisconsultes se sont réunis, à l’occasion de la pandémie de coronavirus, et ont rappelé, dans un communiqué du 24 mars dernier (traduit en français et disponible sur la page Facebook du centre mondial d’Al-Azhar pour la fatwa), qu’il faut distinguer deux catégories de martyrs dans la charia : les martyrs dit « de ce monde et de l’au-delà » – c’est à dire les djihadistes -, et les martyrs « de l’au-delà », mort d’une épidémie, de noyade ou d’une maladie abdominale. La comparaison des victimes du Covid-19 avec les martyrs de la guerre sainte est donc confuse.

Le CFCM est, pourtant, parti d’une bonne intention : permettre l’absence de toilette mortuaire pour les victimes de la pandémie, et éviter des échauffourées, à ce sujet, entre les familles endeuillées et les hôpitaux. En effet, les martyrs de la guerre sainte sont exemptés de la toilette mortuaire, contrairement aux autres. Le Conseil français du culte musulman a volontairement exploité le rapport d’analogie entre les deux cas, afin de calmer une situation potentiellement explosive liée aux rites funéraires en islam. Mais c’est au prix d’alimenter les discours salafistes qui voient dans l’épidémie tant un châtiment qu’une nouvelle arme pour combattre les infidèles.