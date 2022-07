Covid-19 : L’OMS sonne l’alerte sur la pandémie

La pandémie de Covid-19 est « loin d’être finie », a annoncé mardi le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse à Genève, rapporte l’AFP.

« Alors que le virus fait une percée, nous devons le repousser », a déclaré le Dr Tedros, ajoutant: « La pandémie de Covid-19 est loin d’être finie. »

« Alors que les hospitalisations et la transmission du Covid-19 augmentent, les gouvernements doivent déployer des mesures testées et éprouvées comme le port du masque, une ventilation améliorée et des protocoles de dépistage et de traitement », a-t-il ajouté.

Il s’est exprimé en marge de la publication par l’OMS des résultats de la dernière réunion du Comité d’urgence sur le Covid-19, qui s’est tenue vendredi dernier.