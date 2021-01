Covid-19 : Me Diaraf Sow candidat pour le vaccin !

AU SÉNÉGAL DES POLÉMIQUES INUTILES, LA SÉRÉNITÉ EST UNE RÈGLE D’OR.

Pendant que le Président des États-unis Joe Biden s’est fait vacciner contre la COVID 19, pendant que le grand président Recep Tayyip Erdogan s’est fait aussi vacciner publiquement contre la COVID 19 et pendant que le Roi Salman d’Arabie Saoudite a pris publiquement sa dose de vaccin anti COVID 19 ainsi que la reine Elizabeth d’Angleterre et autres grands leaders mondiaux, au Sénégal, c’est des inconscients qui ne savent rien de ce qu’ils racontent qui continuent d’enflammer une polémique stérile et inutile sur le vaccin contre le coronavirus au moment où nos hôpitaux sont débordés, notre système sanitaire craque et nos compatriotes mourants.

Au moment où le pauvre marchand qui nourrit sa famille des fruits tirés des efforts fournis pendant les « Loumas » ou marchés hebdomadaires ne sait plus à quel Saint se vouer du fait de la fermeture de tous ces Loumas.

D’ailleurs, je profite de cette occasion pour supplier son Excellence Monsieur le Président de la République, de faire des « Loumas » une exception à la règle. Ces commerçants et marchands ambulants qui ne connaissent que ces « Loumas » pour vendre leurs marchandises risquent de vivre pire que la contamination par la COVID 19. Quoi de plus douloureux que de regarder sa famille affamée sans pouvoir rien faire ? Sans les Loumas, Monsieur le Président, beaucoup de vos compatriotes vont mourir de faim et à la fin, ils risqueront de se rebeller. Ce qui n’est pas bon pour le Gouvernement.

Revenant aux vaccins, les professionnels de la santé sont clairs et unanimes. Il n’existe pas une autre solution. Nous devons nous faire vacciner pour que la situation revienne à la normale. Pour que chacun retourne à son travail et pour que l’économie puisse continuer de rouler normalement.

Le vaccin n’est pas une fatalité et n’a aucun effet secondaire. Il n’agit pas spontanément comme le ferait le sérum qui a un effet immédiat. Le vaccin évolue progressivement dans notre corps pour nous créer une immunité contre la maladie du coronavirus.

Nous ne sommes pas plus connaisseurs ni plus avertis ni plus intelligents ni plus informés que le Président Erdogan.

N’acceptons pas les bavardages des fous des médias et des chercheurs de buzz qui ne connaissent rien du tout et qui sont toujours les premiers à l’ouvrir rien que pour mettre le Gouvernement en mal contre la population.

Bienvenus aux vaccins.

En tant que leader d’opinion, je me porte volontaire pour me vacciner. Je ferai comme Joe Biden, comme la reine Elizabeth, comme Erdogan, comme le roi d’Arabie Saoudite pour donner l’exemple qu’il n’y a aucun danger à se faire vacciner.

Me Diaraf Sow Sg national parti ADAE/J Coordonnateur de la coalition Joowléene