Covid : le Sénégal choisi parmi les pays africains qui doivent créer le…

Six pays d’Afrique ont été choisis pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager (ARNm), contre la covid, en tant que premiers bénéficiaires du programme mondial de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de production de ces vaccins, a annoncé, vendredi 18 février, l’agence onusienne.

L’Afrique du Sud, l’Egypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l’OMS pour permettre au continent africain, qui a souffert d’un accès restreint aux vaccins anti-SARS-CoV-2, de fabriquer ses propres doses afin de lutter contre la pandémie de coronavirus mais aussi d’autres maladies.

Celles-ci vont consister à former des scientifiques et produire des vaccins contre la Covid-19 pour ensuite les commercialiser en Afrique et au-delà du continent. Ce transfert de technologies va mobiliser 40 millions d’euros du côté conseil européen.

« Le sujet qui restait est lié aux droits de propriétés intellectuelles et là aussi les conclusions auxquelles nous sommes parvenues sont encourageantes et doivent nous permettre, dans les mois à venir, d’ici le printemps, d’arriver à un compromis dynamique qui permettent de faire avancer les choses », a assuré Macky Sall, le Président du Sénégal et président en exercice de l’UA…

