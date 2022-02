Ziguinchor : du matos tout neuf pour l’hôpital de la Paix

Du matériel tout neuf et de haute qualité destiné à des structures sanitaires de la région de Ziguinchor a été réceptionné Vendredi, l’œuvre porte la signature de l’ONG Karambénor Danemark dirigé par le nouveau maire de Tenghori et son partenaire sénégalais, l’association ADASEC

Le confort pour patients et soignants de même que pour tout autre bénéficiaire des dons des deux structures, c’est le maître-mot qui entoure leurs actions. En plus du matériel destiné aux différents postes de santé de la commune de Tenghori le maire de cette collectivité territoriale et son ONG ont cette fois encore apporté une grande aide à l’Etat du Sénégal au profit de l’hôpital de la paix de Ziguinchor.

En effet, la structure sanitaire va inaugurer sa première unité de dialyse rénale qui viendra seconde la seule qui existait et qui se trouve au niveau de l’hôpital régional. L’appareil a été remis par Sidy Badji au directeur de l’hôpital de la paix de Ziguinchor, en même temps qu’un appareil, lui aussi tout neuf, il s’agit d’un appareil électrocardiogramme. Ces deux unités seront d’une grande utilité pour les patients de la région de Ziguinchor qui n’auront plus à se rendre à Dakar pour certains traitements ou diagnostics a souligné Moussa Sène, Directeur de l’hôpital de la paix.

Il faut signaler qu’en plus des lits et autres consommables pour les postes de santé et le centre de santé de Bignona, un appareil d’échographie a également été remis au poste de santé de Tenghori arrondissement.

L’Etat ne pouvant pas tout faire, le partenariat peut venir en appoint pour soulager les populations dans chaque domaine, a souligné le sous-préfet de Tenghori qui a présidé la cérémonie de réception du matériel. C’est d’ailleurs pour cette raison que le maire de Tenghori compte maintenir le cap en poursuivant ses œuvres sociales parallèlement à ses fonctions de maire de la commune de Tenghori

Avec ce matériel reçu, c’est la qualité de la prise en charge sanitaire qui s’améliore dans les structures sanitaires de la commune de Tenghori et au niveau de l’hôpital de la paix

L.BADIANE pour xibaaru