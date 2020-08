Criminalité au Sénégal…La Police maîtrise les délits

Selon un communiqué de la Direction de la Sécurité Publique, les délits liés à la contrefaçon (faux billets de banque) et le trafic de stupéfiants (drogue) dominent le tableau de la criminalité au Sénégal…

L’examen de l’évolution de la criminalité montre une tendance baissière depuis le mois de janvier 2020 avec un taux d’élucidation de plus de 98% pour des crimes généralement de nature passionnelle et domestique.

Toutefois, des opérations de sécurisation classique, d’envergure, et spécifiques du genre «Samm Sounou Karangué» ont été organisées à Touba et Mbacké pour non seulement lutter contre le sentiment d’insécurité, mais également prévenir l’insécurité réelle par une présence policière dissuasive, renforcée notamment durant la période de la tabaski avec comme effet une maîtrise de la délinquance. Ainsi, plusieurs personnes ont été interpellées en détention de faux billets de banque d’une valeur de 18 700 000 F CFA. Pour sa part, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) a démantelé plusieurs groupes criminels durant le mois de juillet 2020. Elle a saisi 97,150 kilogrammes de chanvre indien et 49 personnes ont été déférées au parquet dont 32 pour trafic.