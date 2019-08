Crise au PDS…Les libéraux de Louga soutiennent Wade

FEDERATION DEPARTEMENTALE PDS DE LOUGA

DECLATION COMMUNE DE SOUTIEN

La Fédération départementale PDS de Louga s’est réunie en assemblée générale le Mercredi 28 Août 2019 à 10 Heures à la Permanence PDS de Louga, sise Grand-Louga, pour féliciter le Président Maître Abdoulaye Wade, Secrétaire Général National du PDS et lui apporter leur soutien indéfectible pour les reformes hardies qu’il vient d’entreprendre en confiant des responsabilités et pas des moindres aux jeunes et femmes du Parti, en vue de relever les défis de redynamisation, de modernisation et de massification.

La Fédération départementale de Louga fustige avec véhémence les pensées, les dires et les objectifs de ceux qui prétendent que le frère Karim Meïssa Wade ne peut pas diriger le PDS et ne pourra le faire après le Président Wade.

Les Responsables et les militants PDS du département de Louga, purs produits de Maître Abdoulaye Wade, déclarent formellement qu’ils le soutiennent et s’engagent à ses côtés pour porter le PDS au pouvoir derrière le frère Karim Meissa Wade.

Le Président Maître Abdoulaye Wade, un intellectuel hors pair, un visionnaire, vient de démontrer éloquemment, qu’il est un très grand stratège politique en réorganisant ainsi le Parti.

En conclusion

La Fédération départementale PDS de Louga réitère son soutien sans faille au Président Abdoulaye Wade ainsi qu’au frère Karim Meïssa Wade qui apparaît clairement aujourd’hui, comme le meilleur candidat pour diriger le Sénégal émergent comme l’ont, par ailleurs, proclamé les frondeurs du PDS.

Les membres du PDS Département de Louga déclarent que le Frère Karim Meîssa Wade est leur choix.

Pour l’assemblée,

Cheikh Tidiane Ndiaye

Mandataire Départemental