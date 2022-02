Crise scolaire : Marième Soda Ndiaye adresse une question d’actualité au gouvernement

Question d’actualité sur la situation scolaire au Sénégal…par Marième Soda Ndiaye

Chers Concitoyens,

Persuadée qu’il faut à tout prix sauver l’école publique sénégalaise, j’ai saisi conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Président Moustapha NIASSE et adressé une question d’actualité aux Ministres des Finances et du Budget, l’Education nationale, du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions et de la Fonction publique et du Renouveau du Service public.

« Convaincue du rôle fondamental d’un bon système éducatif dans le développement économique et social de notre pays, nous venons par cette présente question d’actualité vous faire part de nos inquiétudes face au mouvement d’humeur, revendications et grèves interminables des syndicats d’enseignants notés depuis plusieurs mois, instaurant ainsi un climat scolaire délétère sur l’ensemble du territoire national.