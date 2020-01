Cristiano Ronaldo s’offre l’appartement le plus cher du Portugal

En déboursant pas moins de 7.2 millions d’euros, Cristiano Ronaldo a acheté l’appartement le plus cher du Portugal. Situé à Lisbonne, il mesure 287m² et dispose d’une piscine extérieure sur la terrasse.

7.2 millions d’euros. Voilà le montant de la dernière acquisition de Cristiano Ronaldo. Il s’agit d’un appartement, et pas des moindres. C’est le plus cher du Portugal. Localisé en plein cœur de Lisbonne, ce duplex fait 287m². Rien que cela. Configuré en appartement-terrasse (penthouse), il est placé tout en haut d’un immeuble de 13 étages. Sur le toit, une piscine avec une vue imprenable – et panoramique à 360° – sur toute la capitale portugaise.

Le logement est situé dans la Rue Castilho, une des rues les plus chères de la ville. Le média portugais Expresso indique que les prix peuvent grimper jusqu’à 20.000 euros le mètre carré. En plus de la piscine, il est composé d’un spa et de trois suites. L’appartement fait partie d’un projet plus vaste de résidence de luxe comprenant 20 biens, « Castilho 203 ». A l’origine, la société Vanguard Properties de Claude Berda, milliardaire français, une des plus grosses en matière d’investissements immobiliers au Portugal.