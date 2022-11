Crous de Bambey…Moustapha Gueye, un DG hors pair

A l’université Alioune Diop de Bambey, le constat est unanime. Le Directeur général du CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires du Sénégal) est quelqu’un qui a réussi à rendre meilleur la vie des étudiants de Bambey. En effet, Moustapha Gueye sait manager les jeunes apprenants de ce temple du savoir. En atteste les nombreuses réalisations faites depuis son avènement à la tête du Crous, le niveau d’accueil et d’hébergement a considérablement évolué. Dans un premier temps, il a fait construire un siège au rang des grandes Universités du monde pour améliorer les conditions de des agents pour une meilleure efficacité dans l’action.

Sur le plan de la restauration, la qualités repas n’est plus remise en cause et les longues files d’attente devant les restaurants ont disparu de même que la capacité d’accueil a été revue à la hausse pour permettre aux étudiants d’avoir le maximum de chambres et de lits. Au Campus 2, des nouveaux pavillons vont être bientôt livrés, la construction de forages pour accroître la quantité d’eau est aussi notée, sans oublier le volet détente et sportif.

Moustapha Gueye a pour l’occasion revalorisé le service d’animation culturelle et sportive communément appelé SACS qui fonctionne à merveille. Les étudiants de Bambey ne sont plus tenaillés par l’oisiveté et la monotonie du campus, car des activités culturelles et sportives sont souvent organisées pour assurer l’épanouissement des étudiants. La même situation est aussi de mise pour le campus de Ngoundiane et de Diourbel où les conditions de travail et de vie des élus ont améliorées.

Le DG Moustapha Guèye allie efficacité, sociabilité, accessibilité et générosité. Son bureau est comme une maison de verre où la porte est grondement ouverte. Il reçoit à longueur de journée toutes les couches de la société malgré un calendrier chargé.

Fort apprécié par les étudiants, il ne cesse d’innover avec des réalisations visibles. Des terrains en gazon synthétique jonchent sur les espaces de jeu des campus au grand bonheur des étudiants de l’université Alioune Diop de Bambey.

Après un passage laborieux à Thiès, il est entrain de marquer d’une pierre indélébile l’histoire de ce temple du savoir qui avant sa venue, souffrait beaucoup entraînant au passage beaucoup de mouvements d’humeur des étudiants. Mais son style de management avec une équipe jeune continue de travailler d’arrache-pied pour rendre le quotidien des étudiants agréable, ce qui a une influence positive sur les bons résultats notés ces derniers temps.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn