D’Artagnan et les trois mousquetaires ont-ils existé ?

Les trois mousquetaires, Athos, Portos et Aramis, sortent tout droit de l’imagination d’Alexandre Dumas père. En revanche, d’Artagnan, leur fidèle compagnon, a bel et bien existé. Né Charles de Batz ou de Montesquiou, gentilhomme sans fortune, il devient mousquetaire de Mazarin et sera fait comte d’Artagnan avant de mourir en 1673 au siège de Maastricht. Après avoir inspiré de prétendus Mémoires au début du XVIIIe siècle, il devient au XIXe siècle le héros de la trilogie de Dumas.

La part de fiction

Comme il l’a été précisé, certaines destinées sont librement revisitées par l’auteur. Par exemple, sous la plume d’Alexandre Dumas, l’espionne anglaise Milady meurt décapitée, tandis que la véritable Lucy de Carlisle survit à la torture et à l’emprisonnement.

Toutefois, l’œuvre prend également quelques libertés quant à la vie réellement menée par les mousquetaires, à cette période de l’histoire.

En effet, si les ouvrages les présentent comme des aventuriers indépendants et libres de leurs mouvements, les véritables mousquetaires formaient une compagnie de soldats assermentés tenus d’escorter le souverain en tout temps et en tout lieu.

Plus étonnant, il n’y a aucune preuve concrète de la rencontre entre d’Artagnan et certains desdits mousquetaires. Les aventures contées par Alexandre Dumas sont donc, sans conteste, purement imaginaires.