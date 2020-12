Réveillon du 31 déc…Ou Saint-Sylvestre : qui est Saint-Sylvestre ?

Saint-Patron des fêtards sans le vouloir, Saint-Sylvestre est aussi et surtout l’un des premiers papes ayant favorisé l’essor du christianisme en Occident et en Orient.

De son nom on ne connaît rien, si ce n’est qu’il est associé à la fête, au champagne, aux cotillons, bref, au réveillon du 31 décembre ! En effet, l’éphéméride du dernier jour de l’année indique que nous célébrons la Saint-Sylvestre. Né au IIIème siècle à Rome et mort le 31 décembre 335, Sylvestre Ier a joué un rôle important dans l’histoire de l’église en tant qu’évêque de Rome puis 33ème pape. Il eut la lourde tâche d’organiser l’Église dans une société enfin pacifiée, à une époque charnière du christiannisme.

Saint-Sylvestre, un pape du IVème siècle

En effet, il est le premier pape de la paix constantinienne. En 313, l’empereur romain Constantin Ier promulgue l’Édit de Milan, un ensemble de mesures prises pour mettre fin aux luttes religieuses qui opposaient à cette époque les chrétiens encore minoritaires et les religions païennes dans l’Empire romain. Une fois la paix installée, le pape doit toutefois faire face à un autre type de difficulté : la mainmise de l’empereur sur les affaires de l’Eglise. Sylvestre Ier se montre effacé face à cet empereur omnipotent et le laisse ainsi le représenter aux concile d’Arles (314) et de Nicée (325) qui réunit notamment les évêques d’Orient et d’Occident.

Sylvestre se montre plus actif dans la construction. Il entreprend de grands travaux dans la Rome impériale et fait édifier la basilique Saint-Jean de Latran, la basilique de Sainte-Croix de Jérusalem, la basilique de Saint-Paul hors les Murs, la basilique de Saint Laurent. Il se montre aussi entreprenant en matière de mobilier liturgique et d’ornements.

Les Sigillaires, l’ancêtre du réveillon du jour de l’an

L’origine de la Saint-Sylvestre semble cependant avoir précédé au saint lui-même. Ce sont les romains et précisément Jules César qui semblent être les vrais inventeurs du jour de l’an en fixant cette date au 1er janvier. Ainsi l’ancêtre de notre réveillon du 31 était ce que l’on appelait les “Sigillaires”, qui clôturaient les festivités de décembre, les Saturnales. A cette occasion les convives s’échangeaient des cadeaux et se réunissaient autour de grands festins. Une version antique pas si éloignée de nos réveillons modernes