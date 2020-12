Cet homme décapite ses 2 enfants de 12 et 13 enfants

Deux enfants de 12 et 13 ans décapités : des détails glaçants révélés

Les enquêteurs ont livré mercredi des détails glaçants sur les meurtres de deux adolescents en Californie, aux Etats-Unis. Maurice Taylor, 34 ans, a décapité ses 2 enfants Maurice, 12 ans, et Malaka, 13 ans.

Le 4 décembre, les pompiers sont intervenus dans une maison de Lancaster, suite à des appels de riverains signalant une fuite de gaz. A l’intérieur, ils ont découvert les cadavres décapités des 2 victimes dans deux chambres séparées.

Les faits se sont déroulés le 24 Novembre, soit 10 jours avant la macabre découverte.

Après le massacre, le père a montré les cadavres de leurs frère et sœur à ses 2 plus jeunes enfants, âgés de 8 et 9 ans, avant de les enfermer dans leur chambre sans nourriture pendant des jours.

La mère des enfants était présente au domicile au moment du massacre. Elle a été entendue par les enquêteurs mais n’est pour l’instant pas soupçonnée.

Le suspect était coach sportif dans un centre de physiothérapie à Santa Monica. Il pratiquait ses séances en direct sur Zoom en raison de la pandémie.

Plusieurs de ses clients s’étaient inquiétés de son absence en ligne. L’un d’eux, l’avocat Howard Kern, a expliqué que la femme de Taylor lui criait parfois dessus durant ses séances de coaching.

Un voisin s’est dit surpris d’apprendre que 4 enfants vivaient dans la maison : « Cette maison m’a toujours paru étrange. Je n’ai jamais vu quelqu’un en sortir. Les fenêtres étaient toujours fermées. »

Taylor doit comparaître le 21 décembre. Sa caution a été fixé à 4,2 millions de dollars