LES RÉVÉLATIONS FRACASSANTES DE SEYDINA SECK SUR ROKHAYA BA TOURÉ: ” POURQUOI MACKY SALL QUI LA PROTÈGE?”

Dans son émission ” Naniouko Wakh” de cette semaine, Seydina Seck a évoqué des sujets virulents. Notamment le scandale de 850 millions qui épingle le consul du Sénégal à Milan dirigé par Son excellence Rokhaya Ba Touré.

Le chroniqueur de Sénégalactu n’a pas raté la mise en cause en faisant des révélations fracassantes sur sa “mauvaise” gestion du consulat. « Elle ne respecte personne y compris ses collaborateurs », tonne Seydina Seck auteur et réalisateur de la vidéo ci-dessous. Non sans s’interroger sur la confiance aveugle que lui voue le Chef de l’Etat. « Pourquoi elle est intouchable? » s’interroge-t-il ?

A l’en croire Rokhaya Ba Touré est sous la protection de Macky Sall, raison pour laquelle elle fait ce qu’elle veut.

Toutefois, il lance un appel au Président de la République pour tirer au clair cette affaire et donner la chance à des Sénegalais qui, selon lui, sont plus engagés que la dame Touré. « Nos compatriotes vivent des temps durs à cause d’elle et il est temps que cela cesse. Les immigrés ne méritent pas des dirigeants comme celle-là.” Voici ci-dessous l’intégralité de l’émission.