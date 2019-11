Le tour du Sénégal à vélos est lancé ce dimanche matin à partir de la ville de Kolda. Ils sont plus de 20 cyclistes inscrits. Ces conducteurs de vélos vitesse sont des jeunes de nationalités différentes, parmi lesquelles des ivoiriens, des Congolais, des gambiens, des sénégalais, etc. La cérémonie est présidée par la direction générale de la poste sponsor officiel de cet évènement sportif. Abdoulaye Bibi Baldé DG des postes, par ailleurs maire de Kolda, avait à ses coté Elhadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao directeur des Domaines. Ces deux responsables politiques de l’APR avaient chacun ses nombreux militants qui chantaient tantôt son nom, tantôt le nom de l’autre. Un grand concert de cris à la fois homogène et hétérogène dans une ambiance indescriptible par endroit. Ce caractère politique de l’événement a failli faire foirer les choses aux yeux d’un certain public resté neutre et loin de cette bataille de légitimité. Ainsi, les hommes du commissaire Sène n’ont pas chômé. La police a repoussé plusieurs fois le public pour donner de l’espace aux concurrents. Malgré cette cacophonie d’un certain monde politique contre le souhait des citoyens de voir bien se dérouler l’événement, la 18ème édition du tour du Sénégal en cyclisme est lancée à partir de Kolda, et les cyclistes ont pris la direction de Ziguinchor à partir de la RN6 communément appelée route du sud.

ELHADJI MÁEL COLY