Deal PDS-Macky : Saa Kadior répond à Mimi Touré

LA DÉ-CADENCE

Telle un bébé privé de sa maman, Mimmy désespérée et désemparée, boxe à tout va à la recherche d’un refuge. La trotskyste de sang est quand même toujours fidèle à ses premiers amours, malgré ses tentatives de métamorphose, elle reste et demeure une adepte des coups bas, des complots mesquins et des calcules malsains.

Quand on ne veut pas être rattrapé par son passé, il vaudrait mieux soigner son existence !!! « Si tu te fâches lorsqu’on te paye tes dettes c’est tout simplement parce que tu n’avais prêté rien de bon ». Malheureusement que tu l’apprends à tes dépens.

Dans sa hâte de trouver un amour après s’être vu jeter en pleine rue et en plein jour dans ce marché qu’est l’Assemblée Nationale, Mimmy, enivrée par ce coup de foudre ne sait plus sur quel saint se vouer. Je te rappelle que c’est toi qui faisais le sale boulot hier au côté du Président. Tu as ainsi créé plusieurs Mimmy hélas plus féroces que toi qui t’ont éliminé sans autre forme de procès.

J’aurais aimé que le PDS te réponde par le mépris pour ne pas te donner l’occasion de t’abonner à ce que tu fais le mieux : MENTIR !!!. Toutefois, par ce texte, j’essaierai de te rafraîchir la mémoire.

Une personne qui se noie essaie toujours de s’agripper sur tout qu’elle touche mais ton véritable problème c’est que tu as beaucoup menti et à l’image de ton ex patron, aucun sénégalais ne donne plus crédit à vos délires. C’est peut-être triste et ennuyant mais on ne récolte que ce que l’on a semé.

Ce deal que tu évoques n’est que déformation d’un esprit habitué à ce jeu.

Depuis longtemps des esprits tordus accusent le PDS de deal mais aujourd’hui à quelques mois des élections, leur prévision reste vaine et ainsi sera. Alors une autre accusation surtout lorsqu’elle provient d’une personne comme toi, reste lettre morte. Cela n’engage que toi et ne déviera pas ce grand Parti de sa démarche et de ses principes.

Sachez cependant que ce ne sera pas une partie de Ping Ping entre le PDS et toi. NON !!! personne ne t’accordera se plaisir….

Les sénégalais ont seulement envie de savoir où sont les milliards que tu avais récupéré lors de votre chasse aux sorcières (CREI) ?. Nous attendons que tu nous élucides sur le rapport de l’OFNAC ?

Karim contrairement à toi n’a jamais été épinglé par les corps de contrôle de l’Etat mais par cette cours digne des trotskystes. Comme Dieu est juste!!!!

Je répète souvent que le temps divin n’est pas celui des Hommes MAIS son jugement est inéluctable.

Je dirais que tu as assez de choses à résoudre au lieu de perdre du temps à continuer dans tes mensonges. Trouves-toi de bons avocats s’il en reste encore car Macky les a tous recrutés pour l’après 2024.

Si tu insistes à vouloir continuer à faire la politique, essaies de créer un troisième pôle qui ne sera ni du Pouvoir parce qu’ils t’ont vomi, ni de l’opposition parce que tu leurs as fait trop de mal alors, inventes quelques choses si cela est encore possible !!!

Personnellement, je te conseille de commencer d’écrire tes mémoires mais là aussi je me demande : « qui va les lire »????

Mimmy c’est vraiment la DÉCADENCE !!!!

Saa Kadior l’infatigable défenseur du peuple