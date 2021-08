Décès ABC : Dr Papa Abdoulaye Seck présente ses condoléances à la Nation

L'ancien ministre, Dr Papa Abdoulaye Seck et le défunt ABC (en médaillon)

Suite au décès de l’ancien médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, l’ancien ministre, Dr papa Abdoulaye Seck honore la mémoire du disparu et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, au Président de la République SEM. Macky Sall, à toute la classe politique sénégalaise, à ses confrères avocats et à tout le peuple sénégalais.

Je viens d’apprendre le décès de Maitre Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République.

C’était un homme talentueux, généreux, un tribun hors pair.

D »une profondeur et d’une précision remarquables dans ses analyses, il savait, avec un calme olympien et un courage cornélien, exprimer ce que lui dictait sa conscience.

Il n’avait, comme repère, que les aspirations profondes de son peuple, ce peuple qu’il aimait d’un amour intemporel, peuple qu’il tenait à servir utilement.

Des hommes de cette dimension intellectuelle et morale ne laissent personne indifférent du fait de la densité de leur réactivité stratégique, de leur passion et de leur refus de toute forme de fatalité et de tout fatalisme.

La dernière fois que j’ai eu l’immense plaisir d’échanger avec lui, nous avions discuté pendant trois tours d’horloge. Malgré cela, nous étions, tous deux, très désolés de n’avoir pas pu aborder tous les sujets de préoccupations communes.

Cela résulte du fait que tout propos qu’il avançait, excitait intellectuellement le chercheur que je suis.

Par ailleurs, ABC n’acceptait aucun raccourci dans mes propos car ne voulait pas que le diable se cachât dans les détails : attitude très compréhensible pour un avocat de sa trempe.

Avec la disparition de cet homme, je perds un voisin de la cité Isra 2, un ami, un frère, un ancien collègue de la Primature sous le magistère de Son Excellence Monsieur Macky SALL.

Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, au Président de la République SEM. Macky Sall, à toute la classe politique sénégalaise, à ses confrères avocats et à tout le peuple sénégalais.

Que Dieu lui ouvre les grandes portes du paradis.

L’Ambassadeur, Dr Papa Abdoulaye Seck

Ancien ministre

