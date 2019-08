Décès de Dawda K. Jawara : Les parlementaires de la CEDEAO pleurent un vaillant ouvrier de l’intégration ouest-africaine…

L’ancien Président de Gambie (1970-1994) Dawada Kairaba Jawara est rappelé à Dieu, dans la matinée de ce mardi 27 Aout 2019, à l’âge de 95 ans. Sa disparition a été très ressentie au niveau de son pays, mais aussi, dans tout le continent africain et, par delà, le monde. Dans son communiqué transmis à nos soins, le P résident du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) a, au nom de ses pairs, salué la mémoire d’un dévoué artisan de la cause de l’intégration ouest-africaine : « Le décès du Président Dawda Kairaba Jawara est une grosse perte pour l’Afrique et, notamment, pour la région ouest-africaine. Il était un panafricaniste hors pair et n’avait de cesse de soutenir la cause des Etats-Unis d’Afrique. L’histoire retient et retiendra qu’il a été aussi un vaillant ouvrier de la Confédération Sénégambie dans les années 80. Il a dédié toute sa vie à la cause du continent africain. C’est pourquoi, nous députés de la Communauté, voudrions nous incliner devant sa mémoire et présentons nos très sincères condoléances au Président de la République de Gambie, son Excellence Adama Barrow, au peuple gambien et à tous les amis de l’Afrique. Que le Paradis d’Allah soit sa Demeure éternelle . Amen! », a mentionné, sur une note, le Président Moustapha Cissé Lo.