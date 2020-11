Le chef de l’État, Macky Sall, a présenté ses condoléances à son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, ainsi qu’au peuple nigérien suite au décès, mardi, de l’ancien président Mamadou Tandja . « J’ai appris avec tristesse le décès de SEM Mamadou Tandja, ancien Président du Niger. Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille, au Président Issoufou Mahamadou et au peuple nigérien ami et frère. Paix à son âme », a écrit Macky Sall sur Twitter.