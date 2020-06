Décès du Khalife de Touba Sanokho…Hadjibou Soumaré présente ses condoléances

Le président Cheikhe Hadjibou Soumaré vous informe du rappel à Dieu du Khalife général de Touba Sanokho, El Hadj Mamadou Sanokho, rappelé à Dieu ce matin dans sa cité religieuse.

Le président Cheikhe Hadjibou Soumaré et l’ensemble des militants et sympathisants de la formation politique DR (Démocratie et République) présentent leurs condoléances à la famille éplorée, plus particulièrement au nouveau Khalife, son fils Elhadji Banda Sanokho.

Qu’Allah, le miséricordieux l’accueille dans son paradis.

Il faut rappeler que Feu El Hadji Mamadou Sanokho de Touba Sanokho, qui vient de nous quitter, était âgé de 117 ans. C’est en 1976 qu’il avait quitté Maka Kahone pour créer le village de Touba Sanokho. Selon les dernières informations issues de la famille, le corps sans vie du patriarche n’a pas fait plus d’une heure dans ce monde, comme il l’avait toujours recommandé, ainsi il a été inhumé à 8 heures 30, sans attendre ni fils, ni disciples.