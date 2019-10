Le Cap-Vert est en deuil. Le Ministre de l’intégration régionale et africaine, le Docteur Julio Herbert Lopez, vient d’être rappelé á Dieu ce, á la suite d’un malaise. Une immense perte qui plonge dans l’émoi et la consternation tout un peuple, mais aussi, les députés de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ce week-end, le Président de l’institution communautaire, Son Excellence Moustapha Cissé Lo, en compagnie de son collègue Abdoulaye Wilane, s ‘est rendu à Praia afin de présenter les condoléances. Au pays endeuillé, ils ont été reçus, avec tous les honneurs, par son Excellence Jorge Santos, Président de l’Assemblée Nationale du Cap-Vert. Ce dernier était en compagnie du Ministre d’Etat le Dr Fernando Elisio Freire et de la Présidente du Conseil des Ministres des Affaires Parlementaires des Sports qui avait á ses côtés, la famille du défunt Ministre. Le chef de la délégation, en l’occurence, Cissé Lo, a mis le moment à profit pour saluer la mémoire d’un partisan enthousiasmé de la cause de l’intégration régionale, voire africaine.