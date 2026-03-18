Décision scandaleuse de la CAF : Un expert révèle des irrégularités

Dans les colonnes de L’Observateur, l’avocat et professeur en droit du sport, Me Moustapha Kamara, ne décolère pas après la décision du jury d’Appel de la CAF contre le Sénégal. Pour cet expert fort de 25 ans d’expérience, cette sentence constitue une anomalie juridique majeure dans l’histoire du football africain.

Selon lui, déclarer une équipe forfait deux mois après une finale – alors que l’arbitre n’avait rien constaté le jour du match – est une première mondiale. Il dénonce une « très mauvaise interprétation » des articles 82 et 84 du Règlement de la CAN, affirmant avec force que, sur le plan strictement juridique, cette décision « ne passe pas ».

Me Kamara va plus loin en pointant du doigt des irrégularités troublantes dans le fonctionnement interne de la Confédération. Il évoque notamment le remplacement suspect du Directeur de la Commission juridique, effectué sans appel à candidature conformément aux procédures, pour y placer un intérimaire immédiatement intégré au jury d’Appel. Pour l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias, ce dernier aurait été « recruté pour les besoins de la cause ».

Malgré ce constat amer, l’avocat place tout son espoir dans l’indépendance du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour rétablir le Sénégal dans ses droits. Contrairement aux instances de la CAF, il estime que les juges du TAS, par leur compétence et leur neutralité, appliqueront rigoureusement les règlements sans aucune interférence. Il reste convaincu qu’une lecture correcte du droit finira par « rendre au Sénégal son trophée ».

Avec Seneweb