Papa Abdoulaye Seck, ancien ministre et Ambassadeur du Sénégal en Italie

Lettre ouverte au Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) (Par Dr Papa Abdoulaye Seck)

Mesdames, Messieurs les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football,

L’histoire récente de notre football ne nous autorise ni l’erreur ni la dispersion.

Au moment où j’écris ces lignes, la Fédération sénégalaise de football se trouve à la croisée de tensions internes préoccupantes et de défis externes majeurs, dont la gestion exige lucidité, sang-froid et sens aigu des responsabilités.

Les échos de votre dernière réunion, marquée par un climat délétère, ont légitimement suscité interrogations et inquiétudes. Mais au-delà des faits eux-mêmes, c’est le signal envoyé qui interpelle.

Et ce signal, dans le contexte actuel, est préoccupant.

Revenir à l’essentiel : une exigence stratégique

Il est des moments où une institution doit savoir hiérarchiser ses priorités avec rigueur.

Nous sommes précisément dans l’un de ces moments.

La Fédération sénégalaise de football fait aujourd’hui face à des enjeux qui engagent non seulement sa crédibilité, mais aussi l’image de tout un pays.

Je pense, en particulier :

.à la situation de nos supporters détenus, qui appelle une mobilisation totale, digne, solidaire et efficace ;

.au recours introduit par la Fédération marocaine auprès de la CAF, visant à alourdir les sanctions infligées à nos joueurs, à l’encadrement technique et à la Fédération sénégalaise de football elle-même ;

.au dossier pendant devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), dont chacun mesure les implications et qui exige un suivi rigoureux, stratégique et parfaitement maîtrisé ;

.à la nécessité et à l’urgence d’une préparation minutieuse du prochain Mondial, où le Sénégal est attendu pour confirmer la bonne santé, la crédibilité et l’ambition de son football ;

.à l’installation, dans les meilleurs délais, d’une Direction technique nationale pleinement opérationnelle, levier structurant pour la performance, la formation et la projection stratégique de notre football.

Pour avoir eu à défendre, dans d’autres arènes internationales, les intérêts de notre pays et de ses institutions, je sais combien ces séquences sont déterminantes. Elles ne tolèrent ni approximation, ni dispersion, ni affaiblissement interne.

Un constat lucide : le moment n’est pas à la fragmentation

Dans ce contexte, il faut le dire clairement :

vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de divisions internes visibles ou de tensions mal maîtrisées.

Le football sénégalais n’en a pas besoin. Il n’en a jamais eu besoin. Il en a aujourd’hui encore moins besoin.

Et, pour le dire simplement, peut-être même avec une image qui parlera à tous :

le menu est déjà trop dense pour s’autoriser à assaisonner davantage les plats.

Autrement dit, les défis auxquels vous êtes confrontés suffisent largement à mobiliser toutes les énergies. En ajouter d’autres, par des conflits internes ou des postures antagonistes, reviendrait à fragiliser inutilement l’ensemble.

Une responsabilité collective et indivisible

Mesdames, Messieurs,

Votre responsabilité est collective. Elle est aussi indivisible.

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football n’est pas seulement un organe de gestion. Il est le cœur de la gouvernance, le garant de la stabilité institutionnelle et le reflet de la crédibilité de toute la Fédération.

Dans les moments de tension, ce qui est attendu de vous n’est pas l’exacerbation des divergences, mais votre capacité à les dépasser.

Il ne s’agit pas d’effacer les différences. Il s’agit de les contenir, de les organiser, de les subordonner à l’essentiel.

Et l’essentiel, aujourd’hui, est clair :

défendre notre football, protéger ses acteurs et préserver son image.

L’exigence de hauteur

Le Sénégal a construit, au fil des années, une réputation solide dans le football africain et mondial.

Cette réputation ne repose pas uniquement sur les performances sportives. Elle repose aussi ,et peut-être surtout ,sur la qualité de notre gouvernance, sur notre capacité à rester dignes dans l’adversité et cohérents dans l’action.

Elle ne doit pas être entamée par des signaux de désordre, de confusion ou de division.

Les grandes institutions ne sont pas jugées dans les moments faciles, mais dans leur capacité à rester debout, unies et lisibles lorsque la pression s’intensifie.

Sortir par le haut

Mesdames, Messieurs,

La séquence actuelle est exigeante. Elle peut aussi être fondatrice.

À condition de faire les bons choix.

À condition de revenir à l’essentiel.

À condition, surtout, de faire prévaloir l’intérêt supérieur du football sénégalais sur toute autre considération.

Je reste convaincu que vous avez, collectivement, les moyens de maîtriser cette phase et d’en sortir renforcés.

Les grandes équipes se révèlent dans l’adversité ; les grandes institutions, dans leur capacité à rester unies face à l’essentiel.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, l’expression de ma considération distinguée