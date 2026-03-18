Samir Nasri sur la décision de la CAF : «C’est n’importe quoi»

L’ancien footballeur devenu consultant ne comprend pas du tout la décision de la CAF de retirer la CAN 2025 au Sénégal pour l’attribuer au Maroc sur tapis vers. Pour Samir Nasri, c’est « n’importe quoi ».

« Ils l’auraient fait (les membres de la CAF) le lendemain de la finale, j’aurai compris. Mais attendre 2 mois pour nous sortir ça, alors que le Sénégal a deja célébré ? C’est du n’importe quoi. Autant sortir ce communiqué en 2035. Ça na aucun sens », a déclaré l’ancien jouer de Marseille et de Manchester City sur Canal plus.

« C’est n’importe quoi. Maintenant on fait quoi ? Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont vont faire une parade au Maroc pour célébrer cette victoire ? C’est n’importe quoi. Ça décrédibilise la CAF encore une fois;», a ajouté le consultant visiblement en colère.