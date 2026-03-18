Mido : «La CAF est une véritable farce»

Les réactions s’enchaînent, suite à la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, sur tapis vert. L’égyptien Mido, légende du football et vainqueur de la cAN 2006, a durement critiqué la confédération africaine de football.

« La CAF est une véritable farce ! Je le dis depuis des années ! J’ai même affirmé que la plupart des légendes africaines impliquées dans les événements et réunions de la CAF sont des clowns. La décision de retirer la Coupe au Sénégal pour la donner au Maroc est le plus grand scandale de l’histoire de football, une décision qui ne fera que diviser l’Afrique », a écrit l’ancien joueur passé notamment par l’Olympique de Marseille ou encore Tottenham.

Mido a également taclé le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe. « Bravo à Motsepe Vous nous avez tous fait passer pour ce que certains Occidentaux veulent que nous soyons ! Nous ressemblons maintenant au continent d’idiots, de corrompus. L’Afrique mérite mieux ! Il faut une révolution dans le football africain ! Tous ces gens doivent partir, et aujourd’hui, pas demain ! », lance-t-il.

Dans sa publication, l’Egyptien a aussi eu quelques mots aux Marocains. « Je ne suis pas contre le Maroc. J’aime le Maroc et les Marocains, et j’ai beaucoup d’amis marocains que j’aime et respecte profondément, mais enfin, les gars, ça suffit ! Vous avez perdu sur le terrain. Le Sénégal était la meilleure équipe en finale. Ils méritent d’être champions d’Afrique, c’est clair et simple, et vous le savez tous ! Je voulais vraiment féliciter mes amis marocains, mais je ne peux pas vous féliciter pour quelque chose que vous avez gagné au bureau et non sur le terrain ! ».