37 milliards de l’ASER : le malaise s’accentue entre le Sénégal et l’Espagne

Dakar et Madrid ne parlent plus le même langage sur le dossier des financements espagnols liés aux projets d’électrification rurale. Au cœur de ce que certains observateurs qualifient désormais d’« Asergate », une réunion de crise a été organisée en Espagne pour faire le point sur un montage financier estimé à près de 37 milliards de francs CFA. Les bailleurs espagnols, notamment la Banque Santander, exigent désormais des explications claires du gouvernement sénégalais sur ses engagements financiers et juridiques.

Dans les mécanismes de financement à l’exportation, tout repose sur la garantie souveraine signée par l’État bénéficiaire. Autrement dit, pour Madrid, seul le ministère sénégalais des Finances, en tant que signataire de cette garantie, peut engager la responsabilité juridique et financière du Sénégal. C’est précisément dans ce contexte que l’attitude des autorités sénégalaises, qui semblent aujourd’hui ignorer certaines irrégularités entourant ce marché, interroge les partenaires internationaux.

​La sortie récente de l’ambassadeur du Sénégal en Espagne, à travers une lettre officielle, ajoute une nouvelle zone d’ombre à ce dossier déjà sensible. En cherchant à dédouaner l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), le diplomate semble occulter une réalité institutionnelle majeure : l’ASER n’est pas une entité privée indépendante. Elle est un démembrement de l’État sénégalais, placé sous la tutelle directe des pouvoirs publics pour exécuter la politique nationale d’électrification.

​Dès lors, établir une ligne de démarcation entre l’agence et l’État apparaît, aux yeux de nombreux observateurs, comme une position difficilement soutenable. Cette incohérence soulève une interrogation de fond : comment le représentant officiel du Sénégal peut-il dissocier l’État d’une agence publique qui agit précisément en son nom et sous son autorité ?

​Alors que les partenaires espagnols exigent des clarifications rapides, le dossier des 37 milliards de l’ASER s’impose comme l’un des premiers véritables tests de crédibilité financière pour les nouvelles autorités sénégalaises sur la scène internationale. Entre impératifs de transparence, responsabilité souveraine et communication diplomatique contestée, l’affaire est loin d’avoir livré tous ses secrets.

Avec Seneweb