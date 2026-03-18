Le gouvernement rejette la décision de la CAF et dénonce une « injustice flagrante »

Le gouvernement sénégalais a exprimé une vive indignation après la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer à l’équipe nationale son titre de champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc.

Dans un communiqué officiel signé par Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, cette décision est qualifiée d’« inédite » et d’une « gravité exceptionnelle ». Dakar estime qu’elle viole les principes fondamentaux de l’éthique sportive, tels que l’équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain.

Le texte souligne que remettre en cause un résultat acquis « au terme d’une rencontre régulièrement menée à son terme » porte atteinte à la crédibilité de la CAF et à la confiance des peuples africains envers leurs institutions sportives. Le Sénégal refuse catégoriquement ce qu’il considère comme une « tentative de dépossession injustifiée » et annonce qu’il saisira toutes les voies de recours, y compris devant les juridictions internationales compétentes.

Par ailleurs, le gouvernement appelle à l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur des soupçons de corruption au sein de la CAF. Il réaffirme également sa solidarité envers les citoyens sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN, assurant qu’il œuvre pour une résolution rapide de cette situation.

Le communiqué conclut en affirmant que le Sénégal restera « résolu, vigilant et inflexible » dans la défense des droits de sa sélection nationale et dans la restauration de l’honneur du sport africain.