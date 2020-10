Déguène Chimère Diallo…4 ans déjà

L’animatrice de télévision Déguène Chimère Diallo (photo) est décédée dans la nuit du mercredi au jeudi 13 octobre 2016…Quatre ans déjà qu’elle est partie.

Déguène Chimère Diallo s’était distinguée dans le paysage médiatique sénégalais grâce à l’émission « Confidences » qu’elle a présentée au cours des années 90, sur la radio Dunya du Groupe Excaf Communications. Déguène Chimère Diallo conseillait les auditeurs qui appelaient et lui confiaient leurs problèmes en direct.

En 2000, elle quitte le Groupe Excaf et lance, avec des associés, la station Diamono Fm. Plus tard, elle rejoint Océan Fm. L’animatrice était au lancement de la chaîne de télévision du groupe Futurs médias, détenu par Youssou Ndour. Le public l’a alors découverte à l’antenne avec l’émission « Wareef » et à l’occasion des grands plateaux, lors de certaines fêtes religieuses (Tabaski, Korité, etc) et de la Journée internationale de la femme.