Dernière minute : Pape Alé Niang libre !

Pape Alé Niang a été libéré ce 10 janvier 2023. Le journaliste vient ainsi de bénéficier d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire.

La Coordination des Associations de Presse (CAP) « salue le travail et le professionnalisme du pool des avocats de Pape Alé Niang, son coordonnateur Me Moussa Sarr, ses confrères Me Ciré Clédor Ly, Me Demba Ciré Bathily et Me Cheikh Khoureychi Ba, pour le sens du sacrifice, la détermination, la disponibilité totale dont ils ont fait preuve depuis le début de cette affaire », lit-on dans un communiqué.