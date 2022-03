Des enseignants demandent au SAEMSS de signer le protocole d’accord

La crise scolaire est sur le point de devenir un vieux souvenir. Lors de la dernière rencontre entre les enseignants et le gouvernement, un protocole d’accord a été signé entre l’Etat et cinq syndicats. Seul le SAEMSS et CUSEMS est encore réticents. Mais ces derniers peuvent changer de direction s’ils suivent leurs camarades.

En effet, lors de l’AG départementale de Rufisque, qui a connu une forte présence des établissements affiliés au SAEMSS et CUSEMS, il a été demandé à ces derniers de suspendre le mot d’ordre. Les enseignants donnant aussi un « mandat aux SGN et collaborateurs de signer le PV et le protocole d’accord avec le Gouvernement tout en veillant à ce que le net à impôt soit clairement écrit dans les documents », lit-on dans une note parvenue à Xibaaru. Le document renseigne aussi qu’il est demandé au « gouvernement de respecter les échéances, les réunions programmées avec le MEN et le ministère de la Fonction publique. »