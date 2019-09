Le Directeur général de l’Ipres et maire de la ville de Tivaouane est l’objet d’attaques et de calomnie de la part des animateurs des loges maçonniques et des lobbies homosexuels connus de tous. Et pourtant du côté de la boîte, un quelconque problème de gestion n’est pas noté depuis qu’il est à sa tête.

L’acharnement qui commence à avoir des proportions inquiétantes n’ébranle guère Mamadou Diagne Sy Mbengue. Il suit à la lettre la feuille de route de l’ipres et les directives du Président Macky Sall en rationalisant les dépenses et faisant aussi dans une gestion sobre et vertueuse. Des responsables irresponsables tentent vaille que vaille de ternir son image.

Si on remonte l’histoire, on peut se rappeler que l’ipres était au bord de la faillite et que le climat social n’était pas des meilleurs. Aujourd’hui si on compare les deux gestions, on peut en déduire que celle de Mamadou Diagne Sy Mbengue semble être très en avance. Le président Macky Sall est le plus informé du pays. Par conséquent s’il avait reçu le moindre bulletin mettant en cause la gestion de l’Ipres, il aurait sans nul doute sévi.

Aux détracteurs, nous disons d’arrêter car c’est perdu d’avance. Le Directeur général est blanc comme neige. L’Ipres n’est plus ce beau gâteau qu’on se partageait au détriment des ayants droits. Il ne descendra pas aussi bas pour répondre à vos calomnies et invectives. Le personnel sérieux et engagé sait qui est derrière tout cela. Les pratiques peu orthodoxes des maîtres chanteurs, franc-maçon et homosexuel ne passeront plus à l’Ipres.

Si l’As des pressions et commanditaire de telles choses pense pourvoir embarquer Mamadou Diagne Sy Mbengue dans son jeu, il peut d’ores et déjà baisser les armes car il n’est pas manipulable.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn