Des médicaments et des sachets plastiques saisis par la Douane

Les opérations de bouclage des couloirs et réseaux de trafics s’intensifient. Plusieurs saisies ont été opérées au Centre et sur le Littoral. Il s’agit principalement de faux médicaments à Kaolack et de sachets en plastique à Mbour.

Le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la fraude de Thiès (GPR) a réalisé une saisie de 15 tonnes de sachets en plastique. L’opération s’est déroulée au marché central de Mbour ce jeudi 1er juillet 2021 de 11h à17h. La saisie est le résultat des investigations menées par le GPR dans le cadre de la lutte contre l’importation de sachet en plastique conformément à la loi 2020-04 du 08 janvier 2020 portant interdiction des sachets plastiques au Sénégal. Ces actions entre dans le cadre de la mise en œuvre du concept de Douane verte et participent à la protection de l’environnement. Elles ont permis au GPR de réaliser des saisies de 62 tonnes de sachets en plastique entre avril et juin 2021. Une grosse quantité de piles électriques de type Hellesens falsifiées et des insecticides de provenance douteuse ont été saisie lors de l’opération de Mbour.

2. Une importante quantité de médicaments saisis à Ngouye dans le département de Birkelane.