Des téléphones de « Orange France » volés…revendus au Sénégal

Un employé d’Orange de la ville de Nantes a profité de sa position de conseiller clientèle pour détourner des téléphones haut de gamme, revendus au Sénégal par son complice.

Agé de 43 ans et décrit pourtant comme un «salarié modèle», le mis en cause, conseiller clientèle, avait la possibilité d’accorder des ristournes sur des téléphones à des clients professionnels désirant changer de mobile. Une possibilité dont il a abusé.

En effet, selon «Les Echos», il cédait des téléphones à vil prix (100 euros au lieu de 800 euros) à un complice qui se chargeait à son tour d’écouler le butin (120 téléphones) au Sénégal. C’est la Direction d’Orange, alertée par des anomalies dans le stock d’une des boutiques nantaises, qui avait saisi la police.

Elle a souligné aux policiers qu’entre mars et septembre 2020, plusieurs téléphones auraient été volés, pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d’euros (plus de 78.000 euros ou plus de 51 millions de F Cfa).

L’employé indélicat et son receleur ont été jugés jeudi et condamnés. L’employé indélicat devra payer 78.400€ (51,2 millions F Cfa) de préjudice matériel et 3000 € (1,9 million F Cfa) de préjudice moral pour l’atteinte à l’image de la société de téléphonie.