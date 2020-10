Desfourneaux révèle la terrible machine médiatique de Wade

Bonjour, puis-je parler à Me Wade ? Bien sûr, attendez un instant que je vous mette en relation.

Les minutes passent. Pendant ce temps, une sonnerie retentit à Doha. Karim ! Machin truc chouette veut parler à Me Wade. La réponse est sans appel : Pas question !

Après 5 longues minutes interminables, Machin truc chouette se fait éconduire sous prétexte que Me Wade est présentement indisponible.

Le lendemain, les journaux gracieusement payés titront que Me Wade refuse de parler à Machin truc chouette. Il est désavoué.

Il faut donc lire entre les lignes. La vérité d’un journal est loin de décrire les faits réels notamment si derrière il y a une manipulation orchestrée.

Dans le cas présent, la plainte n’est pas l’idée de Me Abdoulaye Wade. C’est un avocat chevronné. Il connaît mieux que quiconque le principe du contradictoire, un élément central d’un état de droit.

Je ne peux un seul instant concevoir que Me Wade se contenterait d’un réquisitoire à charge. Dans sa grande sagesse, il aurait besoin d’entendre la partie accusée. En l’espèce, il n’en fut rien.

Où sont passés les principes des libéraux ? Comment faire la guerre au président Macky Sall en particulier pour non respect de la présomption d’innocence dans l’affaire judiciaire de Karim Wade, tandis qu’au sein du PDS on jette en pâture l’un des leurs sans garantir les droits basiques de la défense.

La plainte ou la menace de celle-ci est devenue une arme politique au sein du PDS: elle intervient pour établir un rapport de force et de terreur. Elle vise à faire plier les récalcitrants : à les faire démissionner ou alors à les rendre aphones. Bonjour la démocratie !

Au lieu de se mettre autour d’une table et de discuter des contentieux (d’ailleurs on se demande à quoi sert le secrétariat des conflits !), on élimine, on élimine… À la fin, il restera qui ?

En réalité, Me Wade est soit dans l’ignorance de ce qui se passe dans son parti, soit dans l’instrumentalisation pernicieuse. Dans les deux cas, Me Wade n’est plus libre de son appréciation.

Emmanuel Desfourneaux