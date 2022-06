Déthié Fall en prison…Wade envoie une délégation chez…

L’ancien Président Abdoulaye Wade s’est joint aux soutiens de Déthié Fall, placé sous mandat de dépôt pour avoir défié l’interdiction de la marche de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin. Le secrétaire général du PDS a envoyé une délégation au domicile du leader du Parti républicain pour le progrès/Diisoo Ak Askan Wi.

Mamadou Lamine Diallo de Tekki était à la tête des envoyés de Wade. Il a transmis à leurs hôtes un message d’encouragement et de solidarité de l’ancien chef de l’Etat.

Les Echos rapporte que cette visite a mis du baume au cœur des membres de la famille de Déthié Fall. Lesquels, avant les émissaires du pape du Sopi, avaient reçu le maire de Dakar, Barthélémy Dias, et une délégation de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

Pendant ce temps, Déthié Fall, qui devrait être jugé ce matin, en même temps que le maire de Guédiawaye, Ahmet Aïdara, et la député Mame Diarra Fam, tous deux placés en détention pour les mêmes causes, vit bien incarcération, d’après Les Echos.

Citant ses sources, le journal renseigne que l’ancien compagnon de Idrissa Seck affiche «un mental militaire inébranlable». Le quotidien d’information ajoute qu’un des visiteurs de l’opposant raconte avoir trouvé Déthié Fall «zen» en prison.

Ce dernier a ajouté : «Il rigolait tout le temps. C’est lui qui assurait la conversation. D’ailleurs, il nous a assuré qu’il est plus déterminé que jamais à mener le combat qui lui vaut son incarcération. Il a dit que son combat pour la démocratie, pour le départ de Macky Sall et surtout pour un changement qualitatif à la tête du pays, sont plus actuels que jamais. Et ce ne sont pas les intimidations de Macky Sall qui le feront reculer.»

Source Les Echos