Déthié Faye rappelle l’origine de la proposition de loi sur la transhumance

Réagissant à la proposition de loi du député Amadou Bâ relative à la moralisation de la vie politique, Déthié Faye, président de la CDR Fonk Sa Kaddu, estime que cette initiative s’inscrit dans la continuité des conclusions du dialogue politique de 2019-2021. Il plaide pour que cette filiation soit clairement mentionnée dans l’exposé des motifs du texte.

Le président de la CDR Fonk Sa Kaddu, Déthié Faye, est revenu sur l’origine de la proposition de loi portant sur la moralisation de la vie politique, récemment attribuée au député Amadou Bâ. Selon lui, cette initiative trouve son fondement dans les travaux du dialogue politique tenu entre 2019 et 2021.

D’après Déthié Faye, la démarche du parlementaire semble répondre au constat d’une transhumance croissante de chefs d’exécutifs territoriaux vers le parti au pouvoir. Un phénomène qui, selon lui, perdure depuis plusieurs années sans qu’une réponse législative n’ait été apportée.

Tout en saluant l’ouverture du débat, il souligne que la question demeure complexe et nécessite une large concertation entre les acteurs politiques afin de définir les modalités d’application d’une éventuelle loi.

Le responsable politique rappelle que le principe de la moralisation de la vie politique avait déjà fait l’objet d’un consensus lors du dialogue politique de 2019-2021. Ce consensus prévoyait « la déchéance de tout élu local qui démissionne du parti qui l’a investi pour rallier une autre formation politique », tout en laissant ouverte la réflexion sur les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Pour Déthié Faye, ce consensus démontre que la classe politique s’était déjà accordée sur le principe. Il considère que le principal défi consiste désormais à élaborer un dispositif juridique garantissant une application efficace et juridiquement sécurisée de la future loi.

Le président de la CDR Fonk Sa Kaddu estime qu’il est important d’éviter toute confusion sur la paternité de cette réforme. À cet effet, il recommande que l’exposé des motifs de la proposition de loi précise explicitement qu’elle s’inspire des conclusions issues du dialogue politique de 2019-2021.