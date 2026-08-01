Le patriotisme n’est pas une propriété privée (Par Aly Saleh)

Au Sénégal, la politique a horreur du vide, mais elle redoute encore plus le monopole PASTEF. L’émergence du mouvement KIIRAAY face au colosse au pouvoir ne constitue pas une simple péripétie partisane. Elle marque le point de départ d’une mutation salutaire pour la démocratie sénégalaise : la fin de l’exclusivité du récit de la rupture.

Pendant des années, le PASTEF a légitimement incarné l’unique canal d’expression d’une jeunesse révoltée et souverainiste. Cette ferveur, acquise dans la douleur des luttes sociales, a installé l’idée qu’en dehors du parti, point de salut patriotique. Or, l’exercice du pouvoir confronte toujours le dogme à la dure réalité des chiffres et du quotidien. C’est précisément dans cette brèche que s’engouffre Kiiraay, en rappelant une vérité fondamentale : le patriotisme est un idéal partagé, non une marque déposée.

Ce duel à coups d’algorithmes et de concepts wolofs redéfinit profondément les règles du jeu. Il ne s’agit plus de l’opposition stérile d’anciens régimes déchus, mais d’une saine émulation au sein même du camp du changement. En contestant le « monopole patriotique », Kiiraay rend un service paradoxal au PASTEF. Le mouvement le pousse à abandonner la posture de l’éternelle victime pour endosser pleinement celle de l’exécutif comptable de ses actes.

Le véritable vainqueur de cette guerre des récits reste le citoyen sénégalais. Plus personne ne pourra se contenter d’agiter un drapeau pour exiger un chèque en blanc. Désormais, le patriotisme devra se prouver par la capacité à protéger les plus vulnérables, à stabiliser l’économie et à garantir les libertés. La confrontation entre KIIRAAY et le PASTEF prouve que le Sénégal a définitivement tourné la page des messies politiques pour entrer dans l’ère de l’exigence citoyenne.

Aly Saleh