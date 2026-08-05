France : Un chef présumé de la DZ Mafia interpellé en Algérie

Les autorités algériennes ont interpellé, le 20 juillet dernier, Mehdi Laribi, présenté par la justice française comme l’un des principaux responsables de la DZ Mafia, une organisation criminelle impliquée dans le trafic de stupéfiants. L’information a été confirmée par le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, qui a salué une « cible prioritaire de la justice française dans la lutte contre la drogue et la criminalité organisée ».

Franco-Algérien originaire de Marseille, Mehdi Laribi, surnommé « Tic », a été arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt émis par la justice française avant d’être placé sous contrôle judiciaire en Algérie.

Selon le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, il occupait un rôle d’« importateur » et de « logisticien » au sein de la DZ Mafia, une organisation qui contrôle une partie du trafic de drogue à Marseille et dont les activités se sont étendues à d’autres villes françaises.

L’interpellation s’inscrit dans le cadre de l’enquête « Octopus », menée par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille. Mehdi Laribi est poursuivi pour direction d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment.

Cette vaste enquête a déjà conduit, en mars dernier, à un important coup de filet dans le sud de la France, avec 41 interpellations, dont 26 personnes mises en examen. Parmi elles figurent également les patrons présumés de la DZ Mafia, Amine Oualane et Gabriel Ory, soupçonnés de diriger certaines activités criminelles depuis leur détention.

Gérald Darmanin a remercié « les autorités algériennes pour cette avancée et cette coopération » avec le parquet national anti-criminalité organisée et le parquet de Marseille. Son homologue de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a également salué l’interpellation de « l’un des membres fondateurs de l’organisation criminelle DZ Mafia ».

En vertu des accords judiciaires entre la France et l’Algérie, aucun des deux pays n’extrade ses propres ressortissants. Toutefois, les autorités françaises peuvent demander que Mehdi Laribi soit poursuivi devant la justice algérienne.

Malgré cette arrestation, le procureur de Marseille a estimé que « la DZ Mafia existe toujours » et demeure « puissante », soulignant que plusieurs de ses membres restent encore en liberté.