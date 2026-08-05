Ansoumana Dione reçu par le ministre de la Justice pour plaider la cause des malades mentaux

Le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, a été reçu en audience, ce mercredi 5 août 2026, par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr. Au cours de cette rencontre, il a remis au ministre un mémorandum contenant plusieurs propositions destinées à améliorer la prise en charge de la santé mentale au Sénégal.

Profitant de cette audience, le président de l’ASSAMM a alerté sur la présence importante de personnes souffrant de troubles mentaux et d’usagers de drogue dans les établissements pénitentiaires. Estimant que « la place des personnes atteintes de troubles mentaux n’est pas en prison », il a plaidé pour leur orientation vers des structures de soins spécialisées et une prise en charge médicale adaptée.

Ansoumana Dione a également demandé que les personnes dépendantes aux drogues puissent bénéficier de cures de désintoxication plutôt que d’être systématiquement incarcérées. Il a, en outre, renouvelé son plaidoyer en faveur de l’ouverture d’un pavillon psychiatrique spécialisé à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye et sollicité une audience avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin d’échanger sur les solutions à apporter aux multiples défis liés à la santé mentale au Sénégal.

En réponse, Me Moussa Sarr a salué les « 26 années d’engagement » de l’ASSAMM et rendu hommage à Ansoumana Dione ainsi qu’aux membres de l’association pour « leur dévouement, leur persévérance et leur engagement constant au service des plus vulnérables ».

Le garde des Sceaux a réaffirmé son adhésion au principe selon lequel « la place des personnes atteintes de troubles mentaux n’est pas en milieu carcéral, mais dans des structures de soins appropriées ».

Concernant le projet de pavillon psychiatrique à Thiaroye, le ministre s’est engagé à échanger avec son homologue chargé de la Santé afin d’en étudier la faisabilité. Il a également indiqué qu’une réflexion serait menée pour permettre aux détenus souffrant d’addictions de bénéficier de cures de désintoxication.

À l’issue de cette audience, Me Moussa Sarr a réaffirmé la volonté du ministère de la Justice d’accompagner, dans le cadre de ses compétences, toutes les initiatives visant à améliorer la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, dans le respect de leur dignité et de leurs droits.