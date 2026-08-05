3FPT : Soulèye Kane prend les rênes avec l’ambition d’anticiper les besoins du marché de l’emploi

Soulèye Kane a officiellement pris ses fonctions de directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), mercredi 5 août 2026, à l’issue de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Dr Amadou Babo Ba.

Nommé lors du Conseil des ministres du 16 juillet 2026, le nouvel inspecteur principal de la Formation professionnelle et technique occupait jusqu’à présent les fonctions de directeur de l’Apprentissage.

La cérémonie, présidée par l’Inspectrice des affaires administratives et financières (IAAF), Adjaratou Bousso Diagne, s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, des autorités ministérielles, des membres du Conseil d’administration du 3FPT, du personnel de l’institution ainsi que de plusieurs partenaires du secteur.

Dans son intervention, Soulèye Kane a décliné les grandes orientations de son mandat, mettant l’accent sur le renforcement des partenariats avec le secteur privé, la valorisation de l’apprentissage traditionnel et une meilleure adéquation entre les formations proposées et les besoins du marché du travail.

« Le financement de la formation ne doit plus seulement suivre la demande ; il doit anticiper les besoins réels du marché », a-t-il déclaré, affirmant sa volonté de faire du 3FPT « un levier stratégique au service de la qualification des jeunes et des femmes, tout en renforçant la compétitivité des entreprises ».

Le nouveau directeur général a également réaffirmé son attachement à une gouvernance fondée sur « la transparence, la rigueur, la performance et l’équité territoriale », avec pour objectif de garantir un accès plus équitable aux opportunités de formation et d’insertion professionnelle sur l’ensemble du territoire national.

De son côté, le directeur général sortant, Dr Amadou Babo Ba, a exprimé sa reconnaissance envers les collaborateurs et les partenaires du 3FPT pour leur engagement durant son mandat, avant d’adresser ses vœux de réussite à son successeur dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.