Nioro du Rip : Néné Diallo annonce sa démission de l’APR

Néné Diallo, conseillère départementale et conseillère consultative des jeunes de la commune de Nioro du Rip, a annoncé sa démission de l’Alliance pour la République (APR). Dans une déclaration rendue publique le 4 août 2026, elle explique que cette décision intervient après « une profonde réflexion » et répond à des considérations à la fois personnelles et politiques.

« Après une profonde réflexion, j’ai pris la décision de mettre un terme à mon engagement au sein de l’Alliance Pour la République (APR) », a déclaré Néné Diallo.

L’élue locale a tenu à saluer le parcours accompli au sein de la formation politique dirigée par l’ancien président Macky Sall, exprimant sa reconnaissance aux militants et responsables avec lesquels elle a partagé plusieurs années d’engagement.

« Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les militantes et à tous les militants avec qui j’ai partagé des années d’engagement, de travail et de fraternité », a-t-elle indiqué.

Dans sa déclaration, Néné Diallo précise toutefois que son départ de l’APR ne marque pas la fin de son engagement politique et citoyen. Elle réaffirme son attachement aux valeurs qu’elle dit avoir toujours défendues, notamment le service à la communauté, la justice et le développement.

« Mon engagement au service de la communauté demeure intact et se poursuivra sous d’autres formes, avec la même détermination », a-t-elle assuré.

La conseillère départementale de Nioro du Rip a également adressé ses remerciements à toutes les personnes qui lui ont accordé leur confiance durant son parcours au sein de l’APR.